Александр Жулин: «Хавронина и Нарижный сегодня провели первую тренировку на нашем льду. Я рад этой истории, всегда за здоровую конкуренцию»

Жулин заявил, что рад переходу Хаврониной и Нарижного в его группу.

Сегодня «Р-Спорт» сообщил, что танцевальный дуэт Ирина Хавронина – Девид Нарижный покинул группу Дениса Самохина и начал тренироваться у Александра Жулина .

«Сегодня Девид и Ира провели первую тренировку на нашем льду. Ребята мне позвонили пару недель назад и спросили, не хотел бы я их взять. Встретились, хорошо поговорили, наметили некие задачи. Я всегда за здоровую конкуренцию в группе, за подпитку друг друга. Я рад этой истории.

С Сашей Степановой и Ваней Букиным тоже проблем не было. Поняв, что всех все устраивает, пришли к общему решению начать работать вместе», – сказал тренер.