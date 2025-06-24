Александр Жулин: «Хавронина и Нарижный сегодня провели первую тренировку на нашем льду. Я рад этой истории, всегда за здоровую конкуренцию»
Жулин заявил, что рад переходу Хаврониной и Нарижного в его группу.
Сегодня «Р-Спорт» сообщил, что танцевальный дуэт Ирина Хавронина – Девид Нарижный покинул группу Дениса Самохина и начал тренироваться у Александра Жулина.
«Сегодня Девид и Ира провели первую тренировку на нашем льду. Ребята мне позвонили пару недель назад и спросили, не хотел бы я их взять. Встретились, хорошо поговорили, наметили некие задачи. Я всегда за здоровую конкуренцию в группе, за подпитку друг друга. Я рад этой истории.
С Сашей Степановой и Ваней Букиным тоже проблем не было. Поняв, что всех все устраивает, пришли к общему решению начать работать вместе», – сказал тренер.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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