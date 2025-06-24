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Самохин об уходе Хаврониной и Нарижного: «К сожалению, взгляд на дальнейшее развитие пары у нашей команды и ребят не совпал»

Денис Самохин пожелал Хаврониной и Нарижному успешной карьеры.

Сегодня стало известно, что танцевальный дуэт покинул группу Самохина и начал тренироваться у Александра Жулина.

«Мы желаем Ире и Девиду побороть травмы и продолжить свою яркую карьеру в новом тренерском штабе. К сожалению, взгляд на дальнейшее развитие пары у нашей команды и ребят не совпал.

Мы в свою очередь с воодушевлением смотрим в будущее и открыты к новым начинаниям», – сказал тренер. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
танцы на льду
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Денис Самохин
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