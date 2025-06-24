Самохин об уходе Хаврониной и Нарижного: «К сожалению, взгляд на дальнейшее развитие пары у нашей команды и ребят не совпал»
Денис Самохин пожелал Хаврониной и Нарижному успешной карьеры.
Сегодня стало известно, что танцевальный дуэт покинул группу Самохина и начал тренироваться у Александра Жулина.
«Мы желаем Ире и Девиду побороть травмы и продолжить свою яркую карьеру в новом тренерском штабе. К сожалению, взгляд на дальнейшее развитие пары у нашей команды и ребят не совпал.
Мы в свою очередь с воодушевлением смотрим в будущее и открыты к новым начинаниям», – сказал тренер.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости