Ирина Роднина: «Наши турниры не смогли заменить международные. Такой задачи не было. Как и чем можно заменить чемпионат мира? Первенством Аляски?»

Ирина Роднина считает, что российские турниры не смогли заменить международные.

«Наши турниры не смогли заменить международные. А зачем заменять? Такой задачи не было. Как и чем можно заменить чемпионат мира? Первенством Аляски?

Уровень наших турниров? Не очень за этим делом следила. Мне кажется, у нас основная задача была, чтобы поколение ребят, которое не смогло выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира, не чувствовало себя брошенными и ненужными.

Не знаю, получилось это или нет, но судя по вознаграждениям и вниманию, которое было, то, наверное, что-то удалось. Но, конечно, без международных турниров нам тяжело. Спорт не может без этого – смысл спорта тогда сразу пропадает», – сказала Роднина.