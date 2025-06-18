Решение по работе Морозова в группе Тутберидзе будет принято после сбора

Решение по работе Морозова с парами группы Тутберидзе будет принято после сбора.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Станислав Морозов начал работать с [Александрой] Бойковой и [Дмитрием] Козловским около двух недель назад, но официального решения пока не принято.

Полная ясность по этому вопросу появится после сборов в Сочи, куда приглашен Морозов. Сбор пройдет с 26 июня по 16 июля», – сообщил источник.

Ранее специалист тренировал пары Нины Мозер. Во время спортивной карьеры выступал за Украину с Татьяной Волосожар и Аленой Савченко.