Решение по работе Морозова в группе Тутберидзе будет принято после сбора
Решение по работе Морозова с парами группы Тутберидзе будет принято после сбора.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Станислав Морозов начал работать с [Александрой] Бойковой и [Дмитрием] Козловским около двух недель назад, но официального решения пока не принято.
Полная ясность по этому вопросу появится после сборов в Сочи, куда приглашен Морозов. Сбор пройдет с 26 июня по 16 июля», – сообщил источник.
Ранее специалист тренировал пары Нины Мозер. Во время спортивной карьеры выступал за Украину с Татьяной Волосожар и Аленой Савченко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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