Анастасия Мухортова: «Очень благодарны Тутберидзе и ее штабу за два года, которые мы там тренировались. Перешли на новый каток, все нравится»

Анастасия Мухортова прокомментировала переход в академию Татьяны Навки.

Мухортова и Дмитрий Евгеньев выступают в парном катании. В начале июня стало известно, что они вслед за своим тренером Алексеем Тихоновым покинули штаб Тутберидзе и перешли к Навке.

«Перешли на новый каток вместе с Алексеем, условия очень хорошие, нам все нравится. Очень благодарны Этери Георгиевне Тутберидзе и ее штабу за два года, которые мы там тренировались. Сейчас потихоньку осваиваемся и входим в сезон», – сказала фигуристка.

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