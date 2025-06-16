Морозов об участии в шоу «Ассоль»: «Очень рад стать частью команды и сыграть Артура Грэя – мне нравится этот персонаж. он пример настоящего мужчины»
Владимир Морозов заявил, что рад присоединиться к команде шоу «Ассоль».
Шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой, в котором она исполнит главную роль, пройдет в Петербурге 27 и 28 июня.
Сегодня стало известно, что Морозов заменит Дмитрия Соловьева, который изначально планировался на роль Грэя.
«Я очень рад стать частью команды и частью корабля. И сыграть Артура Грэя – мне нравится этот персонаж. он пример настоящего мужчины, готового не только на слова, но и на поступки», – сказал двукратный серебряный призер Олимпийских игр.
Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются – два показа уже отменили
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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