Морозов об участии в шоу «Ассоль»: «Очень рад стать частью команды и сыграть Артура Грэя – мне нравится этот персонаж. он пример настоящего мужчины»

Владимир Морозов заявил, что рад присоединиться к команде шоу «Ассоль».

Шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой, в котором она исполнит главную роль, пройдет в Петербурге 27 и 28 июня.

Сегодня стало известно, что Морозов заменит Дмитрия Соловьева, который изначально планировался на роль Грэя.

«Я очень рад стать частью команды и частью корабля. И сыграть Артура Грэя – мне нравится этот персонаж. он пример настоящего мужчины, готового не только на слова, но и на поступки», – сказал двукратный серебряный призер Олимпийских игр.

Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются – два показа уже отменили