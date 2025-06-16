Мария Петрова и Алексей Тихонов выступят в ледовом шоу Загитовой «Ассоль»

Мария Петрова и Алексей Тихонов присоединились к команде шоу «Ассоль».

Шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.

Чемпионы мира в парном катании Петрова и Тихонов исполнят роль родителей Ассоль.

Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются – два показа уже отменили