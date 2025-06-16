Мария Петрова и Алексей Тихонов выступят в ледовом шоу Загитовой «Ассоль»
Мария Петрова и Алексей Тихонов присоединились к команде шоу «Ассоль».
Шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.
Чемпионы мира в парном катании Петрова и Тихонов исполнят роль родителей Ассоль.
Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются – два показа уже отменили
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости