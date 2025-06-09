Дай Дайвэй о четверных Гуменника: «Я стою и думаю: «## ### себе». С таким ростом – и такие прыжки»

Китайский фигурист Дай Дайвэй поразился четверным прыжкам Петра Гуменника.

Дайвэю 22 года, он родился в Санкт-Петербурге и свободно говорит на русском языке. Гуменник – действующий победитель финала Гран-при России.

– В фигурку ты сам себя привел. Я думала, это идея русской мамы, которая обожала фигурное катание.

– Нет, это не про нас. То есть она его любит, но мама была просто рада, что я чем-то увлекся серьезно. Если бы я зафанател от пианино, ее бы это тоже устроило. Мама будет довольна, если я доволен. Так что тут без жести.

В прошлом году я приехал к ней пожить в Петербург, мы из-за ковида не виделись три года, соскучились. Я там провел почти два месяца.

– Тоже в ТЦ катался?

– Нет, мне разрешили заниматься в спортивном клубе у Тамары Москвиной, нам помогли туда попасть.

– С Тамарой Николаевной познакомился?

– Конечно, она такая хорошая. Добрая ко мне, обязательно поздоровается и улыбнется.

Там круто, конечно, совсем другой экспириенс. С Петей Гуменником на льду иногда тренировался.

– И как тебе?

– Космос. Я не понимаю, как он это все делает – да еще в 8 часов утра. Пришел, переоделся, коньки надел – и без разминки пошел фигачить четверные. А я стою и думаю: «## ### себе».

С таким ростом – и такие прыжки, я не понимаю. Но это никто не понимает, серьезно. А там ведь еще Угожаев, тоже высоченный. И тоже утром выходит – и давай херачить.

– Тоже без разминки?

– Не, Коля разминается, а Петя выходит будто бы всегда готовый. Тренеры потом приходят: «Ну ты размялся?» – «Размялся». И я не понял, как это возможно. Пришел-прыгнул-ушел, – рассказал Дайвэй в интервью Спортсу’’.

«У меня русский характер – сдаваться нельзя». Лучший фигурист Китая – из Питера, тренируется с Гуменником