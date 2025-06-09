54

Дай Дайвэй о четверных Гуменника: «Я стою и думаю: «## ### себе». С таким ростом – и такие прыжки»

Китайский фигурист Дай Дайвэй поразился четверным прыжкам Петра Гуменника.

Дайвэю 22 года, он родился в Санкт-Петербурге и свободно говорит на русском языке. Гуменник – действующий победитель финала Гран-при России.

– В фигурку ты сам себя привел. Я думала, это идея русской мамы, которая обожала фигурное катание.

– Нет, это не про нас. То есть она его любит, но мама была просто рада, что я чем-то увлекся серьезно. Если бы я зафанател от пианино, ее бы это тоже устроило. Мама будет довольна, если я доволен. Так что тут без жести.

В прошлом году я приехал к ней пожить в Петербург, мы из-за ковида не виделись три года, соскучились. Я там провел почти два месяца. 

– Тоже в ТЦ катался?

– Нет, мне разрешили заниматься в спортивном клубе у Тамары Москвиной, нам помогли туда попасть. 

– С Тамарой Николаевной познакомился? 

– Конечно, она такая хорошая. Добрая ко мне, обязательно поздоровается и улыбнется.

Там круто, конечно, совсем другой экспириенс. С Петей Гуменником на льду иногда тренировался.

– И как тебе?

– Космос. Я не понимаю, как он это все делает – да еще в 8 часов утра. Пришел, переоделся, коньки надел – и без разминки пошел фигачить четверные. А я стою и думаю: «## ### себе».

С таким ростом – и такие прыжки, я не понимаю. Но это никто не понимает, серьезно. А там ведь еще Угожаев, тоже высоченный. И тоже утром выходит – и давай херачить.

– Тоже без разминки?

– Не, Коля разминается, а Петя выходит будто бы всегда готовый. Тренеры потом приходят: «Ну ты размялся?» – «Размялся». И я не понял, как это возможно. Пришел-прыгнул-ушел, – рассказал Дайвэй в интервью Спортсу’’.

«У меня русский характер – сдаваться нельзя». Лучший фигурист Китая – из Питера, тренируется с Гуменником

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Николай Угожаев
мужское катание
logoПетр Гуменник
logoТамара Москвина
Дай Дайвэй
logoсборная Китая
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«У меня русский характер – сдаваться нельзя». Лучший фигурист Китая – из Питера, тренируется с Гуменником
56вчера, 14:06
Китайский фигурист Дай Дайвэй считает себя наполовину русским: «Я будто сделан из двух частей. Русский характер – мы сильные, сдаваться нельзя»
29вчера, 13:37
Гуменник, Дикиджи, Игнатов, Кондратюк, Семененко вошли в основу мужской сборной по фигурному катанию, Алиев, Самсонов и Угожаев – в резерв
475 июня, 17:02
Главные новости
Светлана Журова: «Я готова провести бесплатный ликбез, семинар всем спортсменам, которые хотят стать депутатами»
42сегодня, 16:00
Светлана Журова: «В Госдуме работаю в комитете по международным делам. Для государства мои знания и компетенции важнее на международной повестке»
12сегодня, 15:26
Дмитрий Губерниев: «Кроме золота Олимпиады, что еще сделала Загитова, чтобы дворец назывался ее именем?»
53сегодня, 15:13
Ирина Роднина: «Госдума – это не бюро по трудоустройству. Если у спортсменов именно такая цель – просто трудоустроиться, то это плохо закончится»
9сегодня, 14:42
Журова о школе Загитовой: «Я против того, чтобы называть стадионы именами живых людей. Это плохая примета, на мой взгляд»
25сегодня, 14:35
Тарасова о словах министра спорта Татарстана про школу Загитовой: «Его мнение для меня неинтересно и неправильно. Алина из их региона, выдающаяся фигуристка»
50сегодня, 13:58
Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Девчонке 23 года, называть ее именем стадион – это перебор. Может быть, передадим название частной компании»
211сегодня, 09:48
Алина Загитова: «В Пхенчхане после короткой программы приснилось, что выиграла произвольную. Сон оказался пророческим»
139сегодня, 09:23
Загитова о вредных привычках: «Спать ложусь поздно. Могу в PlayStation поиграть, но криминала в этом не вижу. Как и в чипсах»
18сегодня, 07:13
Загитова о шоу с Медведевой: «Я решила, что надо заканчивать негласный конфликт. Между нами было напряжение, но сейчас мы работаем в одном проекте»
28сегодня, 06:53
Ко всем новостям
Последние новости
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
126 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1424 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
222 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
722 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото
Мария Нехаева, выступающая в танцах на льду, планирует перейти в Израиль (ТАСС)
1213 мая, 13:25
Фигурист Галлямов: «Винисиус в «Реале» не нужен. Его надо отдать в «Зенит» к остальным бразильцам, а Соболева – в «Реал», чтобы забивать с навесов»
1213 мая, 08:56
Ишмуратова о недопуске Жулина: «Издевательства продолжаются. Во времена СССР такого вообще произойти не могло»
2227 апреля, 20:12