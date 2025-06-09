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Китайский фигурист Дай Дайвэй считает себя наполовину русским: «Я будто сделан из двух частей. Русский характер – мы сильные, сдаваться нельзя»

Китайский фигурист Дай Дайвэй заявил, что считает себя наполовину русским.

Дайвэю 22 года, он родился в Санкт-Петербурге и свободно говорит на русском языке.

– Если честно, я его иногда забываю (язык – Спортс’’). Хотя лучше забыть слова в языке, чем кусок дорожки во время проката, ха-ха. Но когда приезжаю в Россию или долго говорю с мамой, он быстро встает на место. Так можно ведь сказать?

– Пойдет. Ты родился в Петербурге и успел там немного пожить. Детские воспоминания остались?

– Неа. Я уехал, когда мне было 2 года, а вернулся в 20. То есть я в Питере, считай, до прошлого года и не был. Папа в свое время приехал в Россию учиться и встретил там мою маму в университете. Так что папа теперь знает русский, а мама – китайский. Между собой они, кстати, говорят по-русски.

– Но назвали тебя китайским именем.

– По-китайски я правильно Давэй, но у этого иероглифа сложно с прочтением, поэтому в документах Дайвэй. А по-русски Давид, мама иногда зовет Дэвидом. 

В какой-то момент семья решила переехать в Китай, и мы перебрались в Шэньчжэнь. Но сейчас мама живет в России: она там застряла перед пандемией и не смогла вернуться из-за карантина. Потом привыкла и решила остаться. Так что родители сейчас живут на две страны. <...>

– Хотел бы потренироваться еще где-нибудь? В Канаде, например. 

– Я плохо представляю их систему тренировок, знаю только, что там все по-другому. Это точно было бы что-то крутое и новое, но пока не уверен, что мне это подойдет. Сейчас мне отлично заходит русская школа – она прямо для меня. И результаты улучшаются.

– Может, потому что ты наполовину русский?

– Я действительно будто сделан из двух частей. Тут китаец, тут русский. То есть на катке я точно русский, а в обычной жизни, наверное, китаец. Думаю по-китайски. Хотя когда долго живу в Питере, начинаю думать по-русски.

– Что в тебе русского?

– Характер. Мы же, русские, сильные – сдаваться нельзя. На чемпионате мира надо было придумать фразу, которую потом показывали на большом экране на арене. Я так и написал: Don’t give up.

– А китайское?

– Усердность, наверное. Когда ты внимателен к деталям. В целом, у меня хорошо развит пофигизм, некоторые называют это терпением, ха-ха. Так что на льду у меня жопа не с иголками, а то падать больно будет. 

– А чувство юмора откуда?

– Это точно русское, – рассказал Дайвэй в интервью Спортсу’’.

«У меня русский характер – сдаваться нельзя». Лучший фигурист Китая – из Питера, тренируется с Гуменником

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная Китая
Дай Дайвэй
мужское катание
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