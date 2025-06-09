Миронова и Устенко проводят сбор в США, сообщила их тренер: «Нацелены провести спарринги с парами, которые будут прямыми соперниками в олимпийском цикле»

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко проводят сбор в США.

Об этом сообщила тренер танцевального дуэта Елена Соколова.

«Наша цель – сделать интересную и продуктивную работу над постановками и техническими элементами для обеих программ Екатерины Мироновой и Евгения Устенко к новому сезону. Также спортсмены нацелены провести спарринги в тренировочном процессе с парами, которые будут прямыми соперниками в наступающем олимпийском цикле. Екатерина и Евгений вернутся домой в конце июля», – сказала Соколова.

В прошедшем сезоне Миронова и Устенко заняли 4-е место в финале Гран-при России в танцах на льду, а также 6-е на чемпионате страны.