Миронова и Устенко проводят сбор в США, сообщила их тренер: «Нацелены провести спарринги с парами, которые будут прямыми соперниками в олимпийском цикле»
Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко проводят сбор в США.
Об этом сообщила тренер танцевального дуэта Елена Соколова.
«Наша цель – сделать интересную и продуктивную работу над постановками и техническими элементами для обеих программ Екатерины Мироновой и Евгения Устенко к новому сезону. Также спортсмены нацелены провести спарринги в тренировочном процессе с парами, которые будут прямыми соперниками в наступающем олимпийском цикле. Екатерина и Евгений вернутся домой в конце июля», – сказала Соколова.
В прошедшем сезоне Миронова и Устенко заняли 4-е место в финале Гран-при России в танцах на льду, а также 6-е на чемпионате страны.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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