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Худайбердиева о забеге на Никольской: «Вообще не думала о том, чтобы победить или нет. Просто хотелось красиво сделать»

Елизавета Худайбердиева высказалась об участии в Забеге на Никольской.

В Москве проходит Неделя легкой атлетики. Чемпионка России в танцах на льду Худайбердиева заняла второе место в шоу-забеге на 60 метров, победила Евгения Медведева.

«Вообще не думала о том, чтобы победить или нет. У нас с девчонками был самый красивый забег, как уже написали в телеграм‑канале «Матч! Фигурка». Просто хотелось красиво сделать. Мы еще так эффектно закончили «колесом». Я особо не думала о результате, – рассказала Худайбердиева.

Забег на Никольской. Щербакова, Медведева и Булыкин выиграли забеги, Ягудин и Губерниев – 3-и, Shaman спел песню «Я русский»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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