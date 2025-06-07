Худайбердиева о забеге на Никольской: «Вообще не думала о том, чтобы победить или нет. Просто хотелось красиво сделать»

Елизавета Худайбердиева высказалась об участии в Забеге на Никольской.

В Москве проходит Неделя легкой атлетики. Чемпионка России в танцах на льду Худайбердиева заняла второе место в шоу-забеге на 60 метров, победила Евгения Медведева.

«Вообще не думала о том, чтобы победить или нет. У нас с девчонками был самый красивый забег, как уже написали в телеграм‑канале «Матч! Фигурка». Просто хотелось красиво сделать. Мы еще так эффектно закончили «колесом». Я особо не думала о результате, – рассказала Худайбердиева.

Забег на Никольской. Щербакова, Медведева и Булыкин выиграли забеги, Ягудин и Губерниев – 3-и, Shaman спел песню «Я русский»