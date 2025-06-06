Олимпийские чемпионы Суй и Хань заявлены как пара на сайте ISU. Они не выступали с Игр-2022

Олимпийские чемпионы Вэньцзинь Суй и Цун Хань заявлены как пара на сайте ISU.

Китайские фигуристы не выступали на соревнованиях с Олимпиады-2022 в Пекине.

Суй официально объявила о возвращении в спорт в декабре. Ханя в конце мая включили в регистрируемый пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).

Сейчас на сайте ISU снова появился их профиль как пары.