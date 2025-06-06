Олимпийские чемпионы Суй и Хань заявлены как пара на сайте ISU. Они не выступали с Игр-2022
Олимпийские чемпионы Вэньцзинь Суй и Цун Хань заявлены как пара на сайте ISU.
Китайские фигуристы не выступали на соревнованиях с Олимпиады-2022 в Пекине.
Суй официально объявила о возвращении в спорт в декабре. Ханя в конце мая включили в регистрируемый пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).
Сейчас на сайте ISU снова появился их профиль как пары.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ISU
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости