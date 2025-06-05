Тарасова и Чайковская вошли в число тренеров сборной России на сезон-2025/26

Татьяна Тарасова и Елена Чайковская вошли в число тренеров сборной России на сезон-2025/26.

Об этом свидетельствует список, опубликованный Федерацией фигурного катания России (ФФККР).

Чайковская указана главным тренером (танцы на льду, одиночное, парное и синхронное катание), а Тарасова – старшим тренером (мужское одиночное катание).

На данный момент в список в качестве старших тренеров также включены Валерий Артюхов (парное катание), Ульяна Чиркова (синхронное катание) и Галина Голубкова (одиночное катание – женщины, юниоры, юниорки; парное катание – юниоры, юниорки).