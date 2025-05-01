Журова о допинг-деле Валиевой: «Умышленно затянули, а потом призвали рассказать правду. Камила и ее адвокат не нашли взрослого, который виноват»

Светлана Журова навала допинг-дело Камилы Валиевой беспрецедентным.

«То, как поступили с Камилой Валиевой, – это беспрецедентно.

Ее наказали не за то, что были микродозы в организме, за которые спортсменам из других стран, даже из нашей, дают минимальные сроки, а зачастую вообще не наказывают. Их отстраняют на несколько месяцев, потом оправдывают.

С Камилой они все умышленно затянули, а потом призвали рассказать правду. Чаще всего люди начинают говорить, кто виноват. WADA это всегда устраивает.

Камила и ее адвокат, к сожалению, не смогли найти того взрослого, который оказался виноват. Они не отдали его на растерзание WADA, а аргументы защиты фигуристки не сочли аргументированными. Двойные стандарты присутствуют», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы.

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