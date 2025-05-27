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Ирина Роднина: «В России спокойно могут делать ботинки для фигуристов, для горнолыжников. Нужно создать льготные условия для спортивной индустрии»

Роднина считает, что в России могут производить качественные фигурные коньки.

«Конечно, это вопрос небыстрый, по крайней мере в наше время. Но мы все катались на отечественной обуви. Для сборной, конечно, шили особые ботинки, это понятно. Но сегодня ботинки у нас – это в основном пластик. Это надо сильно додуматься – на холоде в пластике кататься.

Я два раза выигрывала чемпионаты мира на отечественных коньках, и сталь-то у нас, кстати, хорошая. Другой вопрос, что это все делается не в таком большом объеме. Когда есть какой-то большой заказ и есть гарантии, то разговор другой.

А это значит, что мы должны создать какие-то льготные условия для тех, кто работает в области спортивной индустрии – такие условия мы создавали для многих компаний, предприятий в разных направлениях. Значит, и здесь тоже нужно создавать такие условия.

Мы совершенно спокойно с нашими технологиями можем делать и ботинки для фигуристов, для горнолыжников – мы это все умеем. Но когда гарантий нет – это проблема.

Сейчас я возглавляю Федерацию фигурного катания Московской области и могу сказать, что цены на такой инвентарь, как коньки, мало что поднялись, так их еще не завезти даже через третьи страны. Хорошо, коньки можно запасти, а ботинки? С этим сложнее, нога растет, меняется», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка, Ирина Роднина

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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