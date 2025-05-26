Депутат Роднина: «Очень часто наши призывы к занятиям спортом натыкаются на проблему нехватки инвентаря и финансовые сложности его приобретения»

Депутат Ирина Роднина указала на нехватку спортивного инвентаря в стране.

26 мая в Госдуме прошло заседание президиума фракции «Единая Россия».

«Я задавала вопрос, связанный с инвентарем. Проблема инвентаря всегда была. Если сборные команды страны у нас все-таки более-менее обеспечиваются, то у нас совершенно нет инвентаря для тех, кого тянет заниматься спортом, а если есть, то это, как правило, импорт.

Сегодня в связи с тем, что у нас огромное количество ограничений, то у нас инвентарь подорожал. И, как правило, бывает плохого качества. Очень часто наши призывы к регулярным занятиям спортом, ведению здорового образа жизни натыкаются на проблему нехватки инвентаря и, конечно, финансовые сложности его приобретения.

Поэтому, естественно, стоит вопрос о том, чтобы мы создавали свои аналоги, доступные по цене и по приобретению», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина .