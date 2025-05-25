Алина Загитова: «Мне не нравился тигриный костюм для показательного номера «Жрица огня». Потом поняла, что у меня там потрясающие формы»
Алина Загитова рассказала, какой наряд для выступлений ей не нравился.
«Мне не нравился только один костюм, но потом поняла, что это хороший выбор. У меня был показательный номер «Жрица огня», и там был тигриный костюм.
Мне как девочке не нравилось, что он был обтягивающий и на нем были продольные полоски, из‑за которых ты выглядишь шире. Мне это безумно не нравилось, потом поняла, что у меня там потрясающие формы», – сказала олимпийская чемпионка в эфире программы «Шоу Воли» на ТНТ.
С номером «Жрица огня» Загитова выступала в сезоне-2017/18.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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