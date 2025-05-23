Загитова пригласила Рудковскую на шоу «Ассоль»: «Лучшие билеты, места мы для вас организуем. Ждем вас и вашу семью»

Загитова заявила, что будет ждать Рудковскую на своем шоу.

Ранее продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская сообщила, что собирается приобрести билеты на шоу «Ассоль».

«Яна Александровна, не могла пройти мимо новости о том, что вы хотите купить билеты на мое шоу «Ассоль», которое пройдет в Санкт-Петербурге.

Мне было очень приятно это читать, скажу честно. Поэтому, конечно, лучшие билеты, лучшие места мы для вас организуем. Ждем вас и вашу семью на нашем шоу в любые даты с 27 по 29 июня. До встречи!» – сказала олимпийская чемпионка Алина Загитова на видео в телеграм-канале.

Загитова дала интервью Медведевой: губы, комплексы, безызбежность