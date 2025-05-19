  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Александр Тихонов о том, что власти Татарстана не согласовали проект школы Загитовой: «Пусть потрясут тех, кто гребет триллионами. При желании денег хватит на 100 таких школ»
40

Александр Тихонов о том, что власти Татарстана не согласовали проект школы Загитовой: «Пусть потрясут тех, кто гребет триллионами. При желании денег хватит на 100 таких школ»

Александр Тихонов заявил, что при желании можно построить 100 школ Загитовой.

Ранее издание «Бизнес Online» сообщило, что власти Татарстана не согласовали проект школы фигурного катания Алины Загитовой по причине дороговизны.

«В интернете написано, сколько всего разворовано. Достаточно просто открыть и прочитать. Кому они врут, что нет денег на школу Загитовой? Пусть они потрясут тех, кто гребет триллионами. Загитова – уникальная спортсменка, в Татарстане таких больше нет, она великая олимпийская чемпионка. Сделайте эту школу, она же будет не для Загитовой, а для всего подрастающего поколения и будущих чемпионов.

Я был недавно в Калининграде, там понастроили столько коттеджей, бассейны прекрасные в короткий срок, площадки. В моей деревне, к примеру, строили бассейн черт знает сколько лет, плюс троих или четверых посадили. Вот вам и разница. Могут строить, когда есть заинтересованные люди. В Калиниграде есть возможности во многих видах спорта, просто фантастика. Был губернатор, у нас была солидная делегация. Всё открыли с большим восторгом.

Я считаю, что 100 процентов надо открывать школу Загитовой. Уверен, при желании денег хватит на 100 таких школ и комплексов по всей России», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
деньги
Школа Загитовой
logoАлина Загитова
logoАлександр Тихонов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Журова о школе Загитовой: «Сейчас такое время, что не до строительства объектов на миллиард рублей. Много других направлений, на которые нужны средства»
114вчера, 13:51
Дмитрий Губерниев: «Все россияне должны скинуться и открыть школу Загитовой не только в Татарстане, но и во всех регионах РФ. Это наша святая обязанность»
14517 мая, 20:18
Власти Татарстана не согласовали проект школы Загитовой по причине дороговизны («Бизнес Online»)
22017 мая, 12:38
Главные новости
Фузар-Поли о недопуске российских дуэтов к олимпийскому отбору: «Должны быть соответствующие, законные причины, если такое решение было принято»
13сегодня, 15:48
Даниил Глейхенгауз: «Начинаем отпуск в Улувату. Место, где собираются топовые серферы со всего мира, где волны разбиваются о скалы, где каждый пляж – будто из кино»
19сегодня, 15:38Видео
Хавронина об отмене сбора в США: «Причину назвать не могу. Время, которое у нас освободилось, проведем с пользой»
34сегодня, 14:39
Юлия Артемьева: «Еще не приняли решение, будем ли продолжать кататься»
23сегодня, 14:05
Глава техкома ISU по танцам на льду: «Мы хотим проводить больше семинаров с тренерами перед стартом сезона. Россияне и белорусы могут в любой момент связаться с нами онлайн»
8сегодня, 13:33
«Мы дали понять судьям, что их оценки остались слишком высокими – а значит, некорректными». В ISU намерены строже судить падения в танцах на льду
7сегодня, 13:31
Глава техкома ISU Реттстатт: «В танцах на льду есть идея сделать три программы вместо двух. Нам нужно больше медалей, программ, турниров»
23сегодня, 13:30
Сборы Хаврониной и Нарижного в США отменены по инициативе принимающей стороны
80сегодня, 13:19
Кагановская, Некрасов и Горбачева будут представлять клуб Москвиной («СЭ»)
157сегодня, 13:12
Дмитрий Васильев: «Степанова и Букин поступили правильно, что обратились к президенту МОК. Думаю, у них есть шансы быть услышанными»
23сегодня, 10:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
4сегодня, 14:45Фото
Мария Нехаева, выступающая в танцах на льду, планирует перейти в Израиль (ТАСС)
1113 мая, 13:25
Фигурист Галлямов: «Винисиус в «Реале» не нужен. Его надо отдать в «Зенит» к остальным бразильцам, а Соболева – в «Реал», чтобы забивать с навесов»
1113 мая, 08:56
Ишмуратова о недопуске Жулина: «Издевательства продолжаются. Во времена СССР такого вообще произойти не могло»
2227 апреля, 20:12
«Это наговор без доказательств». Мать 13-летней фигуристки ответила на заявления адвоката Медовикова
1327 апреля, 16:49
Медведева о просмотре футбола: «Бывают напряженные моменты, особенно в конце матчей, когда ты всей душой хочешь, чтобы любимая команда забила»
1226 апреля, 14:21
Блогер Саша Стоун: «Трусова – настоящий боец. Это точно одно из самых ярких и запоминающихся знакомств»
324 апреля, 20:34
Тренер по синхронному катанию Шикирун: «Последние два сезона не взвешиваю команду регулярно. Чтобы все толпой шли на весы как на эшафот – это я убрала»
621 апреля, 20:37
Петр Гуменник: «Узнал о предстоящем рекорде Овечкина, только когда он сравнялся с рекордом. Это, конечно, круто – спортивный дух, упорство, уверенность, напор»
510 апреля, 20:37
Александр Жулин: «Овечкин – гений и гордость русского хоккея! Думаю, его рекорд продержится очень долго, лет 20-26»
97 апреля, 18:17