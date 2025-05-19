Александр Тихонов о том, что власти Татарстана не согласовали проект школы Загитовой: «Пусть потрясут тех, кто гребет триллионами. При желании денег хватит на 100 таких школ»
Ранее издание «Бизнес Online» сообщило, что власти Татарстана не согласовали проект школы фигурного катания Алины Загитовой по причине дороговизны.
«В интернете написано, сколько всего разворовано. Достаточно просто открыть и прочитать. Кому они врут, что нет денег на школу Загитовой? Пусть они потрясут тех, кто гребет триллионами. Загитова – уникальная спортсменка, в Татарстане таких больше нет, она великая олимпийская чемпионка. Сделайте эту школу, она же будет не для Загитовой, а для всего подрастающего поколения и будущих чемпионов.
Я был недавно в Калининграде, там понастроили столько коттеджей, бассейны прекрасные в короткий срок, площадки. В моей деревне, к примеру, строили бассейн черт знает сколько лет, плюс троих или четверых посадили. Вот вам и разница. Могут строить, когда есть заинтересованные люди. В Калиниграде есть возможности во многих видах спорта, просто фантастика. Был губернатор, у нас была солидная делегация. Всё открыли с большим восторгом.
Я считаю, что 100 процентов надо открывать школу Загитовой. Уверен, при желании денег хватит на 100 таких школ и комплексов по всей России», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.