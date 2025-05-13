138

ISU принял решение по заявкам российских фигуристов на нейтральный статус. Вопросы вызвали кандидаты в танцах («СЭ»)

ISU принял решение по заявкам российских спортсменов на нейтральный статус.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», решение объявят официально в ближайшее время.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к олимпийскому отбору в нейтральном статусе. В феврале Федерация фигурного катания России и Союз конькобежцев России отправили в ISU списки атлетов, претендующих на нейтральный статус (один основной спортсмен или пара и один запасной).

По информации трех источников «СЭ», не все российские спортсмены, включенные в заявку, получили положительный ответ. Два источника предполагают, что вопросы вызвала заявка в танцах на льду.

Отборочный турнир по фигурному катанию к Олимпиаде-2026 пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине.

Олимпийский отбор наших фигуристов: что за условия и как прорваться на Игры?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoISU
танцы на льду
олимпийская квалификация
отстранение и возвращение России
пары
мужское катание
logoсборная России
женское катание
logoсборная России (шорт-трек)
logoсборная России жен (шорт-трек)
logoсборная России (коньки)
logoсборная России жен (коньки)
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Олимпийский отбор наших фигуристов: что за условия и как прорваться на Игры?
8вчера, 07:52
Журова о том, что ISU пока не объявил решение по нейтральным спортсменам: «Наверное, смотрят политическую обстановку»
279 мая, 17:18
Загадки вокруг олимпийского состава в фигурке: кого уже отклонили и когда все решится?
15428 апреля, 11:20
Главные новости
Москвина о травме Галлямова: «Состояние улучшается, на льду еще не начал тренироваться»
3352 минуты назад
Хмелькова и Антонышев стали первой спортивной парой в академии Навки
56сегодня, 08:58
Александр Жулин: «Тютюнина вернулась в нашу группу, ищем ей партнера. Без пары сейчас и Шанаева»
16сегодня, 08:47
Корейская федерация сняла отстранение с фигуристок Хэ Ин Ли и Ю Ен, обвиненных в сексуальных домогательствах
49сегодня, 06:58
Евгения Медведева: «Я ушла из спорта из-за травм. Будем считать, что в 2021 году»
83сегодня, 06:30
Медведева о правилах жизни: «Стараться делать все из благих побуждений. Потому что у нас в мире много неприятной вязкой субстанции, которой люди любят друг друга обмазывать»
107сегодня, 06:24
Преподаватель РАНХиГС о Загитовой: «Есть люди, которые талантливы в одном, и они учатся быть не менее талантливыми в другом»
205сегодня, 03:43
«Эти хмурые лица в этой глупой системе. Но все случится, если ты просто поверишь». Загитова прочитала стихотворение из своего шоу
63вчера, 20:43Видео
Валиева показала, как отрабатывает прыжки на полу
85вчера, 17:43Видео
Светлана Журова: «Как только совет ISU пройдет, Украина сразу начнет требовать, чтобы не допускали россиян ни при каких обстоятельствах»
3вчера, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
Журналист Жуков о нейтральных статусах: «Уведомлений от ISU сейчас нет. Возможно, кому-то прилетел отказ, но одобрений на текущую секунду точно не получал никто»
515 минут назад
Фигурист Галлямов: «Винисиус в «Реале» не нужен. Его надо отдать в «Зенит» к остальным бразильцам, а Соболева – в «Реал», чтобы забивать с навесов»
9сегодня, 08:56
Ишмуратова о недопуске Жулина: «Издевательства продолжаются. Во времена СССР такого вообще произойти не могло»
2127 апреля, 20:12
«Это наговор без доказательств». Мать 13-летней фигуристки ответила на заявления адвоката Медовикова
1327 апреля, 16:49
Медведева о просмотре футбола: «Бывают напряженные моменты, особенно в конце матчей, когда ты всей душой хочешь, чтобы любимая команда забила»
1226 апреля, 14:21
Блогер Саша Стоун: «Трусова – настоящий боец. Это точно одно из самых ярких и запоминающихся знакомств»
324 апреля, 20:34
Тренер по синхронному катанию Шикирун: «Последние два сезона не взвешиваю команду регулярно. Чтобы все толпой шли на весы как на эшафот – это я убрала»
621 апреля, 20:37
Петр Гуменник: «Узнал о предстоящем рекорде Овечкина, только когда он сравнялся с рекордом. Это, конечно, круто – спортивный дух, упорство, уверенность, напор»
510 апреля, 20:37
Александр Жулин: «Овечкин – гений и гордость русского хоккея! Думаю, его рекорд продержится очень долго, лет 20-26»
97 апреля, 18:17
Рудковская о благотворительности Овечкина: «Саша помогал закрывать большие сборы, в том числе личными средствами. Для меня это показатель большого сердца»
157 апреля, 15:58