ISU принял решение по заявкам российских фигуристов на нейтральный статус. Вопросы вызвали кандидаты в танцах («СЭ»)

ISU принял решение по заявкам российских спортсменов на нейтральный статус.

Как сообщает «Спорт-Экспресс », решение объявят официально в ближайшее время.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU ) допустил россиян к олимпийскому отбору в нейтральном статусе. В феврале Федерация фигурного катания России и Союз конькобежцев России отправили в ISU списки атлетов, претендующих на нейтральный статус (один основной спортсмен или пара и один запасной).

По информации трех источников «СЭ», не все российские спортсмены, включенные в заявку, получили положительный ответ. Два источника предполагают, что вопросы вызвала заявка в танцах на льду.

Отборочный турнир по фигурному катанию к Олимпиаде-2026 пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине.

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