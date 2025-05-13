ISU принял решение по заявкам российских фигуристов на нейтральный статус. Вопросы вызвали кандидаты в танцах («СЭ»)
ISU принял решение по заявкам российских спортсменов на нейтральный статус.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», решение объявят официально в ближайшее время.
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к олимпийскому отбору в нейтральном статусе. В феврале Федерация фигурного катания России и Союз конькобежцев России отправили в ISU списки атлетов, претендующих на нейтральный статус (один основной спортсмен или пара и один запасной).
По информации трех источников «СЭ», не все российские спортсмены, включенные в заявку, получили положительный ответ. Два источника предполагают, что вопросы вызвала заявка в танцах на льду.
Отборочный турнир по фигурному катанию к Олимпиаде-2026 пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине.
Олимпийский отбор наших фигуристов: что за условия и как прорваться на Игры?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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