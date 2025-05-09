Сегодня пройдет совет ISU: там могут назвать состав российских фигуристов на Олимпиаду-2026

Сегодня пройдет совет ISU: там могут назвать состав наших фигуристов на ОИ-2026.

Решение по допуску отдельных российских фигуристов к олимпийской квалификации в Пекине принимает специальная рабочая группа, но его должен одобрить совет ISU.

Следующее заседание совета пройдет уже в июле – возможно, поздно для объявления составов.

Федерация фигурного катания России (ФФКР) отправила списки кандидатов на нейтральный статус еще в феврале, но имена спортсменов из списка не разглашала.

Когда ISU примет окончательное решение по россиянам, он должен вывесить списки одобренных спортсменов на официальном сайте.

Загадки вокруг олимпийского состава в фигурке: кого уже отклонили и когда все решится?

