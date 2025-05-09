Сегодня пройдет совет ISU: там могут назвать состав российских фигуристов на Олимпиаду-2026
Сегодня пройдет совет ISU: там могут назвать состав наших фигуристов на ОИ-2026.
Решение по допуску отдельных российских фигуристов к олимпийской квалификации в Пекине принимает специальная рабочая группа, но его должен одобрить совет ISU.
Следующее заседание совета пройдет уже в июле – возможно, поздно для объявления составов.
Федерация фигурного катания России (ФФКР) отправила списки кандидатов на нейтральный статус еще в феврале, но имена спортсменов из списка не разглашала.
Когда ISU примет окончательное решение по россиянам, он должен вывесить списки одобренных спортсменов на официальном сайте.
Загадки вокруг олимпийского состава в фигурке: кого уже отклонили и когда все решится?
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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