Песков об отказе МОК в аккредитации журналистам: «Это дискриминационные действия в отношении российских СМИ, и мы это осуждаем»
Дмитрий Песков назвал дискриминацией недопуск на Олимпиаду журналистов из России.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о предварительном отказе в аккредитации на Игры-2026 представителям российских СМИ, не специализирующихся на спорте.
«Это является дискриминационными действиями в отношении российских СМИ, и мы это осуждаем», – сказал пресс-секретарь президента РФ Песков.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости