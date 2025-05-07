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Песков об отказе МОК в аккредитации журналистам: «Это дискриминационные действия в отношении российских СМИ, и мы это осуждаем»

Дмитрий Песков назвал дискриминацией недопуск на Олимпиаду журналистов из России.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о предварительном отказе в аккредитации на Игры-2026 представителям российских СМИ, не специализирующихся на спорте.

«Это является дискриминационными действиями в отношении российских СМИ, и мы это осуждаем», – сказал пресс-секретарь президента РФ Песков.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoМОК
logoДмитрий Песков
logoОлимпиада-2026
дискриминация
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