Песков об отказе МОК в аккредитации журналистам: «Это дискриминационные действия в отношении российских СМИ, и мы это осуждаем»

Дмитрий Песков назвал дискриминацией недопуск на Олимпиаду журналистов из России.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о предварительном отказе в аккредитации на Игры-2026 представителям российских СМИ, не специализирующихся на спорте.

«Это является дискриминационными действиями в отношении российских СМИ, и мы это осуждаем», – сказал пресс-секретарь президента РФ Песков .

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).