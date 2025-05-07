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«Решение выглядит мелочным и глубоко неспортивным». Дмитрий Киселев об отказе МОК в аккредитации на Олимпиаду

Дмитрий Киселев назвал мелочным отказ МОК в аккредитации российским журналистам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о предварительном отказе в аккредитации на Игры-2026 представителям российских СМИ, не специализирующихся на спорте.

Киселев – генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня», которой, в частности, не согласовали допуск. При этом в МОК отметили, что решение еще может быть пересмотрено.

«Мотивировка отказа – выдача аккредитации только профильным СМИ – выглядит явной натяжкой, так как РИА Новости (входит в медиагруппу «Россия сегодня») всегда занимало лидирующие позиции в освещении крупных спортивных событий – будь то Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу.

РИА Новости имело статус специального уполномоченного информационного агентства Олимпиады в Сочи в 2014 году – национального хост-агентства и национального фото-пула.

Во время чемпионата мира по футболу в России мы организовали работу 11 пресс-центров в 11 городах России, где проходили матчи турнира. Во время Олимпиады мы построили и обеспечили функционирование пресс-центра в Сочи для неаккредитованных журналистов.

Мы обладаем всеми компетенциями и возможностями, чтобы рассказывать о крупнейших спортивных событиях, в том числе об Олимпиаде в Италии, на более чем трех десятках языках мира. Не хочется думать, что это окончательное решение, но пока оно выглядит мелочным и глубоко неспортивным», – заявил Киселев.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Дмитрий Киселев
logoМОК
logoСочи-2014
logoОлимпиада-2026
Р-Спорт
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