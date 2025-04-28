Светлана Журова: «Жулину могли отказать в допуске, потому что он был мужем Навки. Навка, Песков, Кремль – могла быть такая логическая цепочка»

Журова считает, что Жулина могли не допустить до олимпийского отбора из-за Навки.

Тренер фигуристов Александр Жулин ранее заявил, что не сможет поехать на квалификационный турнир, который пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине. Россияне выступят там в нейтральном статусе.

«Жулину могли отказать в допуске по любой причине – начиная от высказываний про Томаса Баха и заканчивая тем, что он был мужем Навки.

Связь с Навкой вполне может быть серьезной аргументацией для Международного олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев, чтобы не пустить Жулина. Навка, Песков, Кремль – могла быть такая логическая цепочка. Это абсурдно, конечно, но мы живем в такое время.

В фигурном катании роль тренера очень важна. Не допуская Жулина, наши соперники хотят ослабить российскую танцевальную пару на олимпийском отборе. Это методы нечестной борьбы.

Если сейчас начать жаловаться из-за недопуска тренера, МОК может ответить: мы же спортсменов допустили, радуйтесь этому.

Но хорошо, что об этом сообщили не за день до турнира, а заранее. Тогда наши спортсмены настроятся и будут морально готовы выступать без тренера», – сказала депутат Госдумы Светлана Журова.

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