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Светлана Журова: «Участившиеся истории с домогательствами – это повод установить больше камер в общественных местах, в спортзалах, школах»

Журова предложила установить больше камер в школах из-за домогательств тренеров.

Ранее Татьяна Антонова, мама 12-летней фигуристки из Новосибирска Дарьи Антоновой, заявила, что тренер Константин Медовиков неоднократно сексуально домогался ее дочери во время тренировок. 

«Участившиеся истории с домогательствами – это повод установить больше камер в общественных местах, в спортзалах, школах.

Если бы ребенок сразу сказал о возможном случае домогательства, наверняка можно было бы отсмотреть камеры. А сейчас, когда прошел год и более после возможного инцидента, уже все удалено из камер.

А ведь какая-то камера могла и подловить этот момент, на основе которого можно уже что-то доказать.

Я считаю, что девочкам, особенно у которых тренеры-мужчины, родители должны с определенного возраста проговаривать, что определенные прикосновения или действия тренера неприемлемы.

Педофилы однозначно должны быть наказаны. Если этот случай в Новосибирске подтвердится фактами, доказательствами, конечно, этот человек должен быть наказан, сто процентов», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Лез под майку, укусил за грудь». Кошмар в нашей фигурке – тренера обвиняют в домогательствах к 12-летней

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
Константин Медовиков
происшествия
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