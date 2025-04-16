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Загитова и Щербакова выступят в шоу Fantasy on Ice-2025 в Токио

Загитова и Щербакова выступят в шоу Fantasy on Ice-2025 в Токио.

Шоу пройдет с 31 мая по 1 июня.

Российские фигуристки не выступали в иностранных шоу последние три года.

Также в Fantasy on Ice примут участие японцы Сатоко Мияхара, Каори Сакамото, Юна АокиКейдзи Танака, Рио Наката, Нобунари Ода, Кадзуки Томоно, швейцарец Стефан Ламбьель, француз Адам Сяо Хим Фа и французский танцевальный дуэт Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Fantasy on Ice
мужское катание
logoсборная Франции
женское катание
Казуки Томоно
logoсборная Японии
logoАнна Щербакова
Юна Аоки
Лоранс Фурнье-Бодри
танцы на льду
Адам Сяо Хим Фа
logoСтефан Ламбьель
logoКаори Сакамото
logoГийом Сизерон
logoСатоко Мияхара
ледовые шоу
Нобунари Ода
logoАлина Загитова
Рио Наката
Кейдзи Танака
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