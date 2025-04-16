Загитова и Щербакова выступят в шоу Fantasy on Ice-2025 в Токио
Загитова и Щербакова выступят в шоу Fantasy on Ice-2025 в Токио.
Шоу пройдет с 31 мая по 1 июня.
Российские фигуристки не выступали в иностранных шоу последние три года.
Также в Fantasy on Ice примут участие японцы Сатоко Мияхара, Каори Сакамото, Юна Аоки, Кейдзи Танака, Рио Наката, Нобунари Ода, Кадзуки Томоно, швейцарец Стефан Ламбьель, француз Адам Сяо Хим Фа и французский танцевальный дуэт Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Fantasy on Ice
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