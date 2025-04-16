Загитова и Щербакова выступят в шоу Fantasy on Ice-2025 в Токио.

Шоу пройдет с 31 мая по 1 июня.

Российские фигуристки не выступали в иностранных шоу последние три года.

Также в Fantasy on Ice примут участие японцы Сатоко Мияхара , Каори Сакамото , Юна Аоки , Кейдзи Танака , Рио Наката, Нобунари Ода , Кадзуки Томоно, швейцарец Стефан Ламбьель, француз Адам Сяо Хим Фа и французский танцевальный дуэт Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон.