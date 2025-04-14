Софья Муравьева покинула академию Плющенко

Фигуристка Софья Муравьева ушла из академии Евгения Плющенко.

Об этом сообщает «Р-Спорт». Подробности пока не приводятся.

Муравьева – серебряный (2024) и бронзовый (2023) призер чемпионата России в женском одиночном катании, призер этапов Гран-при России. Она тренировалась в «Ангелах Плющенко» с 2020 года.