В России выросло число занимающихся фигурным катанием – до 272 тысяч человек.

Об этом говорится в отчете Министерства спорта России за 2024 год.

Эта цифра на 25 тысяч больше, чем в 2023-м.

При этом в последние два года (в 2022 и 2023-м) число занимающихся фигурным катанием падало.

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