В России выросло число занимающихся фигурным катанием – до 272 тысяч человек
В России выросло число занимающихся фигурным катанием – до 272 тысяч человек.
Об этом говорится в отчете Министерства спорта России за 2024 год.
Эта цифра на 25 тысяч больше, чем в 2023-м.
При этом в последние два года (в 2022 и 2023-м) число занимающихся фигурным катанием падало.
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Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Министерство спорта России
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