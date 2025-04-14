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В России выросло число занимающихся фигурным катанием – до 272 тысяч человек

В России выросло число занимающихся фигурным катанием – до 272 тысяч человек.

Об этом говорится в отчете Министерства спорта России за 2024 год.

Эта цифра на 25 тысяч больше, чем в 2023-м.

При этом в последние два года (в 2022 и 2023-м) число занимающихся фигурным катанием падало.

Спортом в России занимаются 80 млн человек, плавание догоняет футбол – новые подсчеты Минспорта

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Министерство спорта России
массовый спорт
Министерство спорта России
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