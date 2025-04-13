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Навка и Песков вместе станцевали на коньках во время ледового шоу, посвященного юбилею фигуристки

Дмитрий Песков и Татьяна Навка вместе вышли на лед в шоу.

Ледовая программа «Больше, чем шоу» посвящена юбилею олимпийской чемпионки – ей исполнилось 50 лет. Песков и Навка станцевали на коньках под песню Анны Герман «А он мне нравится».

После танца пресс-секретарь президента РФ признался жене в любви: «Я люблю тебя, Навка! Ты очень многое сделала. И я хочу, чтобы ты парила дальше. Лети дальше! Будь талантлива, будь счастлива, будь здорова! Дари свой талант людям, дари его мне. А я всегда тихонько буду рядом». 

«Я не знаю, как они крутятся! Голова кружится», – поделился политик впечатлениями от проката.

«Такое чудо сотворил! Спасибо», – поблагодарила его экс-фигуристка.  

Также в шоу приняла участие дочь Дмитрия и Татьяны – Надежда Пескова. 

История любви Навки и Пескова: политик бросил жену ради фигуристки, на свадьбу приглашали Путина (не пришел), счастливы уже 5 лет

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoТатьяна Навка
Надежда Пескова
logoДмитрий Песков
ледовые шоу
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