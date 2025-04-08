Олег Татауров: «Мы планировали изменить Дикиджи немного имидж, поэтому привлекли Коляду. Работа с ним будет продолжаться»

Михаил Коляда продолжит работать с Владиславом Дикиджи над хореографией.

Об этом сообщил тренер Дикиджи Олег Татауров.

Ранее Коляда поставил Дикиджи программу для турнира «Открытие Байкала».

«Постановки программ Влада в процессе. Короткая программа поставлена, но не отработана пока. Произвольная в процессе постановки.

Мы так и планировали изменить Владу немного имидж, поэтому привлекли Михаила Коляду. Процесс работы с ним будет продолжаться. Будет ли работать над хореографией? Да – над хореографией, скольжением», – сказал Татауров.