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Олег Татауров: «Мы планировали изменить Дикиджи немного имидж, поэтому привлекли Коляду. Работа с ним будет продолжаться»

Михаил Коляда продолжит работать с Владиславом Дикиджи над хореографией.

Об этом сообщил тренер Дикиджи Олег Татауров. 

Ранее Коляда поставил Дикиджи программу для турнира «Открытие Байкала». 

«Постановки программ Влада в процессе. Короткая программа поставлена, но не отработана пока. Произвольная в процессе постановки.

Мы так и планировали изменить Владу немного имидж, поэтому привлекли Михаила Коляду. Процесс работы с ним будет продолжаться. Будет ли работать над хореографией? Да – над хореографией, скольжением», – сказал Татауров. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoМихаил Коляда
logoсборная России
logoВладислав Дикиджи
ТАСС
мужское катание
Олег Татауров
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