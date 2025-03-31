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Авербух о победах США на ЧМ: «Триумф нельзя назвать абсолютно полноценным, потому что не было россиян. Наши могли бы навязать борьбу за пьедестал во всех видах»

Илья Авербух назвал неполноценными победы США на чемпионате мира без россиян.

ЧМ-2025 по фигурному катанию проходил с 26 по 30 марта в Бостоне. Американцы выиграли медальный зачет, завоевав три золота.

«Конечно, при всей эмоциональности чемпионата мира отсутствие наших ребят его явно обделяет. Потому что выступление нашей команды стало бы огромной эмоциональной составляющей этого чемпионата. Отстранение наших ребят крайне несправедливо. Что касается отдельных видов, уверен, что во всех четырех видах наши ребята могли бы навязать борьбу за пьедестал.

С нетерпением ждем, что наши ребята вернутся. Конечно, будет сложно, но объективно во всех четыре видах мы могли бы рассчитывать на пьедестал при объективном судействе и при том, что наши показывали бы свои лучшие прокаты. А в женском и парном катании могли бы, безусловно, брать золото.

Конечно, определенный триумф у американцев есть: взяли три золота на чемпионате мира, но триумф нельзя назвать абсолютно полноценным, потому что не было россиян», – сказал хореограф, чемпион мира и олимпийский призер в танцах на льду Авербух.

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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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танцы на льду
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