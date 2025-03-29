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Алиса Лью стала первой чемпионкой мира из США за 19 лет

Американка Алиса Лью выиграла чемпионат мира по фигурному катанию.

Для 19-летней Лью это первое золото ЧМ, в 2022-м она взяла бронзовую медаль турнира.

Лью – первая с 2006 года чемпионка мира из США. До этого американка побеждала в сезоне-2005/06 – Кимми Мейсснер выиграла ЧМ в Калгари.

Камбэк года в фигурке: Алиса Лью закончила в 16, вернулась через два сезона и выиграла ЧМ!

Опубликовала: Мария Селенкова
logoАлиса Лью
logoсборная США
logoчемпионат мира по фигурному катанию
женское катание
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