Кубок Первого канала по фигурному катанию. Команды Щербаковой, Загитовой и Трусовой выступят в эстафетах
Команды Загитовой, Щербаковой и Трусовой выступят в эстафетах на Кубке Первого канала.
Кубок Первого канала по фигурному катанию
Челябинск
Командные эстафеты
Начало – после 12:00 по московскому времени (16 марта), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Команда Анны Щербаковой
Команда Алины Загитовой
Команда Александры Трусовой
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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