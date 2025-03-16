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Кубок Первого канала по фигурному катанию. Команды Щербаковой, Загитовой и Трусовой выступят в эстафетах

Команды Загитовой, Щербаковой и Трусовой выступят в эстафетах на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Челябинск

Командные эстафеты

Начало – после 12:00 по московскому времени (16 марта), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Команда Анны Щербаковой

Команда Алины Загитовой

Команда Александры Трусовой

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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