Кубок Первого канала по фигурному катанию. Команды Щербаковой, Загитовой и Трусовой выступят в эстафетах

Команды Загитовой, Щербаковой и Трусовой выступят в эстафетах на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала по фигурному катанию Челябинск Командные эстафеты Начало – после 12:00 по московскому времени (16 марта), прямая трансляция – сайт Первого канала. Участники Команда Анны Щербаковой Команда Алины Загитовой Команда Александры Трусовой