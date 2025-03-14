Алина Горбачева: «До травмы делала 80% прокатов произвольной чисто с двумя квадами. Четверной очень зависит от физического и эмоционального состояния»

Алина Горбачева рассказала, что влияет на успешное исполнение четверных прыжков.

– Вы научились справляться с соревновательным стрессом? Дайте совет новичкам.

– Я стрессую только в случае, если не очень хорошо готова к турниру. Чаще всего это случается, когда подготовку сбивает травма или болезнь. Поэтому так нервничала в произвольной программе в Красноярске. Очень хотела прыгнуть два четверных, знала, что в теории могу это сделать – до травмы делала 80% прокатов чисто с двумя квадами.

После травмы успела прокатать с четверными только один прокат, на тренировке в день произвольной в Красноярске. Понимала, что может получится, а может и нет. Надеялась, что соревновательный адреналин поможет. Тренеры отговаривали от второго четверного, но я решила, что рискну.

– Можно ли утверждать, что тот же четверной сальхов у вас сейчас делается на автоматизме?

– Нет, четверной прыжок очень зависит от физического и эмоционального состояния, поэтому заход всегда нужно контролировать. Если правильно в дугу встать, то легче, тогда, можно сказать, автоматом получается.

– Как ведет себя этот прыжок, когда вы на соревновательном стрессе?

– Нужно чуть больше контроля, чем на обычной тренировке.

– Верно ли для вас утверждение, что без четверного прыжка Олимпиаду не выиграть?

– У мужчин это на 100% верно, – сказала фигуристка.