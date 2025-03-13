София Дзепка: «Восстановилась после болезни, тренируюсь. Надеюсь принять участие в каких‑нибудь соревнованиях до окончания сезона»

София Дзепка сообщила, что приступила к тренировкам после болезни.

Фигуристка пропустила финал Гран‑при России среди юниоров, который состоялся в Калуге с 27 февраля по 1 марта.

«Уже все хорошо. Был вирус с высокой температурой. Сейчас восстановилась после болезни и тренируюсь. Надеюсь принять участие в каких‑нибудь соревнованиях до окончания сезона, в каких – пока нет определенности», – сказала Дзепка .