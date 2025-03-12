Алиев о сальто: «Хочется вставлять его в программу. В «Онегине» должен был делать, но в голове как-то не укладывается – Онегин прыгает сальто, зачем?»

Фигурист Дмитрий Алиев рассказал о желании вставить сальто в программу.

8 марта Алиев выступил в шоу «Рапсодия льда 2» в Москве. До этого он принял участие в турнире «Открытие Байкала».

– Дмитрий, как вообще дела у тебя?

– Да шикарно. На шоу вот сальто сделал, хотя мне кажется, оно вообще никаким образом не вписывалось. Пускай это будет моей визитной карточкой – сработало, зал эмоционально отреагировал. Вообще шоу 8 марта получилось классное – приятно оказаться среди таких музыкальных мастодонтов, если так можно говорить, лауреатов различных премий. Вспоминаю, как я телевизор смотрел в детстве, – и никогда бы не подумал, что буду исполнять под живой вокал свои номера.

– На соревнованиях за сальто уже не штрафуют, может, перенесешь в спортивные программы элемент?

– Вообще в «Онегине» должен был делать, в конце как раз очень разрывающая музыка. Но в голове как-то не укладывается – Онегин прыгает сальто, зачем? Ради фишки, эмоции разве что. В прокате, если его делать, надо распределять силы. Много их отнимают различные элементы. Едешь, и нужно прямо контролировать. На шоу я прямо подышал перед тем, как зайти на сальто. Но в целом да, хочется вставлять его в программу. На Байкале через Ваню Букина вот прыгал.

– Как вообще на Байкале было?

– Это одна из моих лучших поездок по визуальному восприятию. Байкал – место силы, даже больше думаешь не про то, как красиво, – хотя красиво. А я чувствовал там себя по-другому, будто меня в чан с силой окунули. Но по турниру пока раскрыть ничего не могу, – сказал Алиев.

Алиев показал, как исполняет сальто через Букина на льду Байкала