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Алиев показал, как исполняет сальто через Букина на льду Байкала

Дмитрий Алиев прыгнул сальто через Ивана Букина на льду озера Байкал.

Фигуристы приняли участие в турнире «Открытие Байкала».

«Бесстрашные с Иваном Букиным», – написал Алиев. 

Плющенко vs Этери, опасный турнир на Байкале и подстава от агента Валиевой. Что за странности в фигурке?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Дмитрия Алиева
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мужское катание
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танцы на льду
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