Алиев показал, как исполняет сальто через Букина на льду Байкала
Дмитрий Алиев прыгнул сальто через Ивана Букина на льду озера Байкал.
Фигуристы приняли участие в турнире «Открытие Байкала».
«Бесстрашные с Иваном Букиным», – написал Алиев.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Дмитрия Алиева
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