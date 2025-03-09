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«Спасибо тебе. Но никогда не угадаешь, за что тебе спасибо». Москвина и Мишин обсудили свою карьеру в спорте

Тамара Москвина и Алексей Мишин поделились воспоминаниями о своих выступлениях.

83-летняя Москвина и 84-летний Мишин, который накануне отметил день рождения, продолжают тренерскую карьеру. В 1960-е годы они выступали в паре, становились чемпионами СССР и серебряными призерами чемпионата мира.

Москвина: Спасибо тебе. Но никогда не угадаешь, за что тебе спасибо.

Мишин: Я знаю: за то, что за всю нашу длинную карьеру я тебя ни разу больно не уронил.

Москвина: Не только не уронил, но и не обвинял, не ругал, а только говорил: «Тамар, давай слушать тренера. Даже если он говорит бред, мы попробуем и покажем ему, прав он или нет, а потом побежим домой».

Мы поэтому никогда не ссорились. Хотели быстро поработать и пойти к своим семьям – я к своему мужу, Алексей к своей жене.

Моя благодарность Мишину также за то, что он сделал из меня тренера по фигурному катанию. Я после окончания карьеры пошла рожать детей, а он – тренировать одиночников, так как это было легче. Когда я вернулась, место уже было занято. Мне поэтому пришлось заняться парным катанием. Теперь у нас в Петербурге гений и тренер одиночного фигурного катания и Тамарочка, которая тренирует пары.

Мишин: Я благодарен, что у меня была такая партнерша, которая также определила мою судьбу.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
пары
logoТамара Москвина
logoАлексей Мишин
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