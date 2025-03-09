Денис Ходыкин: «С Липницкой комфортно работать в плане видения фигурного катания. С Плющенко пересекаемся только на соревнованиях»
— Тренерская деятельность — это сложно?
— Это, несомненно, сложно, но мне нравится. Это глубинная работа, которая приносит удовольствие.
— Насколько вы требовательный тренер?
— Требовательность — это одно из главных качеств любого тренера. Тренер — это равно требовательность.
— Сильно переживаете, когда выводите спортсменов на соревнования?
— Сильнее, чем переживал, когда был спортсменом. Когда я был спортсменом, то не переживал вообще.
— Как вам работать с Юлией Липницкой?
— Очень нравится. С ней комфортно в плане видения фигурного катания и работы. С Евгением Плющенко пересекаемся только на соревнованиях.
— Сейчас работаете только с одиночниками? В дальнейшем бы хотели тренировать пары?
— На тренировках отвечаю за техническую часть. Пока тренирую только одиночников. В дальнейшем не хотел бы тренировать пары.
— Следили за парным катанием в этом сезоне?
— Нет, — сказал Ходыкин.
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