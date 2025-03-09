Денис Ходыкин: «С Липницкой комфортно работать в плане видения фигурного катания. С Плющенко пересекаемся только на соревнованиях»

Денис Ходыкин рассказал о работе тренером в академии Плющенко.

— Тренерская деятельность — это сложно?

— Это, несомненно, сложно, но мне нравится. Это глубинная работа, которая приносит удовольствие.

— Насколько вы требовательный тренер?

— Требовательность — это одно из главных качеств любого тренера. Тренер — это равно требовательность.

— Сильно переживаете, когда выводите спортсменов на соревнования?

— Сильнее, чем переживал, когда был спортсменом. Когда я был спортсменом, то не переживал вообще.

— Как вам работать с Юлией Липницкой?

— Очень нравится. С ней комфортно в плане видения фигурного катания и работы. С Евгением Плющенко пересекаемся только на соревнованиях.

— Сейчас работаете только с одиночниками? В дальнейшем бы хотели тренировать пары?

— На тренировках отвечаю за техническую часть. Пока тренирую только одиночников. В дальнейшем не хотел бы тренировать пары.

— Следили за парным катанием в этом сезоне?

— Нет, — сказал Ходыкин.