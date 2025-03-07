Тарасова о четверном акселе Дикиджи на льду Байкала: «Красота, это по миру надо показывать. Невероятно»

Татьяна Тарасова считает, что четверной аксель Дикиджи должен увидеть весь мир.

Фигурист Владислав Дикиджи поделился видео , на котором исполняет четверной аксель на льду озера Байкал.

«Красота, это по миру надо показывать. Это надо, чтобы по всему миру как новость [расходилось], это невероятно.

Насколько сложнее на естественном льду сделать такой прыжок? Кто умеет прыгать – ему все равно. Большой ли был риск? Смотря какой лед, если лед был хороший, почему нет», – сказала Тарасова.