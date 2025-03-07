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Тарасова о четверном акселе Дикиджи на льду Байкала: «Красота, это по миру надо показывать. Невероятно»

Татьяна Тарасова считает, что четверной аксель Дикиджи должен увидеть весь мир.

Фигурист Владислав Дикиджи поделился видео, на котором исполняет четверной аксель на льду озера Байкал.

«Красота, это по миру надо показывать. Это надо, чтобы по всему миру как новость [расходилось], это невероятно.

Насколько сложнее на естественном льду сделать такой прыжок? Кто умеет прыгать – ему все равно. Большой ли был риск? Смотря какой лед, если лед был хороший, почему нет», – сказала Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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