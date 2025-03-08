Марк Кондратюк: «Попытки четверного акселя были, исполненных нет. Еще не близко, много работы»

Кондратюк оценил прошедший сезон и рассказал о попытках сделать четверной аксель.

«На мой взгляд, сезон прошел хорошо. За все соревнования, прокаты случилась одна неудача в произвольной программе на чемпионате России. В остальном этапы прошли достойно.

Даже если посмотреть на средний уровень катания и баллы, в этом году я выступаю даже лучше, чем в олимпийский сезон. Считаю, что все хорошо, просто нужно не останавливаться.

Попытки четверного акселя были, исполненных – нет. Насколько близко от одного до десяти? Где десять – это Влад Дикиджи на Байкале? Тогда не близко, там много работы.

На Байкале мне очень понравилось. С кем буду праздновать этот день? В компании замечательных фигуристок и фигуристов на шоу Игоря Крутого и Ильи Авербуха. А после – чуть меньшей компанией, потому что мы едем в Петербург ночью», – сказал призер Олимпийских игр, чемпион Европы Марк Кондратюк.