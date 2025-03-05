Кондратюк выступит с показательным номером на шестом этапе «Битвы школ»
Марк Кондратюк выступит с показательным номером на шестом этапе «Битвы школ».
Этап пройдет 8-9 марта в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе. Кондратюк выступит 8 марта.
«Обычно выступления хедлайнеров на «Битве школ» нужны для вдохновения участников. Однако грядущий прокат я также хотел бы посвятить наступающему замечательному празднику – Международному женскому дню.
Постараюсь не только ярко выступить перед зрителями, но и показать ребятам, что нет ничего невозможного и что каждый способен достичь новых вершин», – сказал фигурист.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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