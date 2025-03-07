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Стоцкая и Базылюк прыгнули по три четверных в произвольной программе на первенстве Москвы

Маргарита Базылюк прыгнула три квада в произвольной на первенстве Москвы.

Фигуристка исполнила каскад четверной сальхов – двойной тулуп (недокрут в четверть на сальхове), сольные четверной тулуп и четверной сальхов. Базылюк заняла итоговое 4-е место (в короткой программе она была 24-й, в произвольной – 2-й).

Победительница соревнований Екатерина Стоцкая прыгнула в произвольной программе четверной тулуп, каскад четверной сальхов – двойной тулуп, сольный четверной сальхов. 

Лидия Плескачева прыгнула тройной аксель, а также четверной сальхов с недокрутом в четверть. 

Виктория Стрельцова сделала каскад четверной сальхов – двойной тулуп, тройной аксель, четверной сальхов, а затем упала с четверного тулупа.

Диана Мильто исполнила каскад четверной сальхов – двойной тулуп, София Сарновская – тройной аксель, Мария Мазур – каскад четверной тулуп – двойной тулуп. 

Мария Гордеева упала с четверного сальхова, а на втором сальхове (в каскаде с двойным тулупом) ей поставили недокрут на галку. 

Алиса Мильто упала при попытке исполнить тройной аксель. Валерия Литвинчева зашла на четверной сальхов, однако судьи отметили недокрут на две галки. 

Марина Сарычева прыгнула каскад четверной тулуп – двойной тулуп.  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Лидия Плескачева
logoсборная России
Маргарита Базылюк
Алиса Мильто
Виктория Стрельцова
женское катание
первенство Москвы
София Сарновская
Валерия Литвинчева
Марина Сарычева
Екатерина Стоцкая
Мария Мазур
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