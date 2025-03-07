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Первенство Москвы. Плескачева, Стрельцова, Сарновская, Парсегова, Стоцкая, Базылюк покажут произвольные программы

Плескачева и Базылюк покажут произвольные программы на первенстве Москвы.

Первенство Москвы (старший возраст)

Девушки

Произвольная программа 

Начало – 16:15 по московскому времени, прямая трансляцияMainstream. 

Первая разминка

1. Елизавета Мышкина

2. Алена Телятникова

3. Маргарита Базылюк

4. Анастасия Шарошкина

5. Мария Гордеева

6. Алена Кривоносова

Вторая разминка

7. Диана Мильто

8. Мария Мазур

9. Яна Иванова

10. Анастасия Чиннова

11. Юлия Радионова

12. Дарья Лебедева

Третья разминка

13. Алиса Мильто

14. Елизавета Борисова

15. Валерия Литвинчева

16. Полина Павликова

17. Марина Сарычева

18. Милана Лебедева

Четвертая разминка

19. Екатерина Стоцкая

20. Майя Сарафанова

21. Арина Парсегова

22. София Сарновская

23. Виктория Стрельцова

24. Лидия Плескачева

Валерия Лукашова и Виктория Михайлова снялись с произвольной программы.

Положение после короткой программы

1. Лидия Плескачева – 73,44

2. Виктория Стрельцова – 72,55

3. София Сарновская – 69,61

4. Валерия Лукашова – 69,56

5. Арина Парсегова – 68,61

6. Майя Сарафанова – 65,46

7. Екатерина Стоцкая – 64,89

8. Милана Лебедева – 64,73

9. Марина Сарычева – 64,63

10. Полина Павликова – 64,48

11. Валерия Литвинчева – 63,90

12. Елизавета Борисова – 63,73

13. Алиса Мильто – 62,66

14. Дарья Лебедева – 62,29

15. Юлия Радионова – 60,75

16. Анастасия Чиннова – 60,65

17. Яна Иванова – 60,61

18. Мария Мазур – 59,59

19. Виктория Михайлова – 59,30

20. Диана Мильто – 59,27

21. Алена Кривоносова – 59,18

22. Мария Гордеева – 58,97

23. Анастасия Шарошкина – 58,81

24. Маргарита Базылюк – 57,78

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Маргарита Базылюк
результаты
Мария Гордеева
Мария Мазур
logoсборная России
женское катание
первенство Москвы
Диана Мильто
Алиса Мильто
Милана Лебедева
Валерия Лукашова
Анастасия Чиннова
Екатерина Стоцкая
Дарья Лебедева
Марина Сарычева
Лидия Плескачева
Валерия Литвинчева
Майя Сарафанова
Виктория Стрельцова
Арина Парсегова
София Сарновская
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