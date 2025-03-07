Первенство Москвы. Плескачева, Стрельцова, Сарновская, Парсегова, Стоцкая, Базылюк покажут произвольные программы
Первенство Москвы (старший возраст)
Девушки
Произвольная программа
Начало – 16:15 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream.
Первая разминка
1. Елизавета Мышкина
2. Алена Телятникова
3. Маргарита Базылюк
4. Анастасия Шарошкина
5. Мария Гордеева
6. Алена Кривоносова
Вторая разминка
7. Диана Мильто
8. Мария Мазур
9. Яна Иванова
10. Анастасия Чиннова
11. Юлия Радионова
12. Дарья Лебедева
Третья разминка
13. Алиса Мильто
14. Елизавета Борисова
15. Валерия Литвинчева
16. Полина Павликова
17. Марина Сарычева
18. Милана Лебедева
Четвертая разминка
19. Екатерина Стоцкая
20. Майя Сарафанова
21. Арина Парсегова
22. София Сарновская
23. Виктория Стрельцова
24. Лидия Плескачева
Валерия Лукашова и Виктория Михайлова снялись с произвольной программы.
Положение после короткой программы
1. Лидия Плескачева – 73,44
2. Виктория Стрельцова – 72,55
3. София Сарновская – 69,61
4. Валерия Лукашова – 69,56
5. Арина Парсегова – 68,61
6. Майя Сарафанова – 65,46
7. Екатерина Стоцкая – 64,89
8. Милана Лебедева – 64,73
9. Марина Сарычева – 64,63
10. Полина Павликова – 64,48
11. Валерия Литвинчева – 63,90
12. Елизавета Борисова – 63,73
13. Алиса Мильто – 62,66
14. Дарья Лебедева – 62,29
15. Юлия Радионова – 60,75
16. Анастасия Чиннова – 60,65
17. Яна Иванова – 60,61
18. Мария Мазур – 59,59
19. Виктория Михайлова – 59,30
20. Диана Мильто – 59,27
21. Алена Кривоносова – 59,18
22. Мария Гордеева – 58,97
23. Анастасия Шарошкина – 58,81
24. Маргарита Базылюк – 57,78
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