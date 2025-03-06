Лидия Плескачева: «В межсезонье я планирую изучать четверной флип. Я пробовала его уже»
Фигуристка Лидия Плескачева рассказала, что хочет выучить четверной флип.
«За что могу себя похвалить в сезоне? Похвалить себя могу мало за что, но мне очень понравилась моя произвольная программа в финале Гран-при России среди юниоров.
На этапах тоже хорошо выступила – а так, не самый удачный мой сезон. Сильно ли болезнь помешала при подготовке к первенству России? Достаточно. Сейчас удалось уже восстановиться, я более-менее прыгаю, хорошо все делаю, стабильно, по крайней мере.
В межсезонье я планирую изучать четверной флип. Я пробовала его уже.
Самый счастливый момент сезона – Кубок Первого канала среди юниоров, мне очень понравилось, я была в команде Ани Щербаковой. Аня всегда поддерживала нас, давала наставления», – сказала Плескачева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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