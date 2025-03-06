Лидия Плескачева: «В межсезонье я планирую изучать четверной флип. Я пробовала его уже»

Фигуристка Лидия Плескачева рассказала, что хочет выучить четверной флип.

«За что могу себя похвалить в сезоне? Похвалить себя могу мало за что, но мне очень понравилась моя произвольная программа в финале Гран-при России среди юниоров.

На этапах тоже хорошо выступила – а так, не самый удачный мой сезон. Сильно ли болезнь помешала при подготовке к первенству России? Достаточно. Сейчас удалось уже восстановиться, я более-менее прыгаю, хорошо все делаю, стабильно, по крайней мере.

В межсезонье я планирую изучать четверной флип. Я пробовала его уже.

Самый счастливый момент сезона – Кубок Первого канала среди юниоров, мне очень понравилось, я была в команде Ани Щербаковой. Аня всегда поддерживала нас, давала наставления», – сказала Плескачева.