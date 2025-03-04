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WADA о возможных последствиях для Валиевой в случае невозврата медалей: «Это вопрос для руководящих органов соревнований»

WADA высказалось о последствиях для Камилы Валиевой в случае невозврата медалей.

Российская фигуристка отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за допинг, которая отсчитывается от 25 декабря 2021-го. Валиева лишилась, в частности, золота чемпионатов Европы и России, а также других наград.

«Вопрос о том, приведет ли невозврат медалей/призовых к каким-либо последствиям в соответствии с правилами руководящих органов соответствующих соревнований является вопросом для этих органов», – говорится в сообщении Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Медаль чемпионата Европы Валиевой вручал Международный союз конькобежцев (ISU), внутренних соревнований – Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей. Вот детали изнутри

Мнимые титулы нервируют Валиеву, но никто их не забирает. Почему?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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