Кондратюк о желании поставить программу: «Очень хотел бы, но чувствую, что не готов. Пока покатаемся и наберемся опыта»

Марк Кондратюк заявил, что хочет попробовать себя в роли постановщика программы.

В воскресенье 21-летний фигурист провел мастер‑класс в парке Северного речного вокзала в Москве.

– Как чувствуете себя в роли тренера?

– У меня не первый опыт проведения мастер‑классов. Но не так часто я выступал в роли тренера. Это приятно и интересно. У меня есть опыт, который я могу передать. Более комфортно я ощущаю себя сейчас в качестве спортсмена.

– Хотели бы выступить в роли постановщика программы?

– Вообще, очень хотел бы. Но чувствую, что пока не готов. Может, это заниженная самооценка. Пока покатаемся и наберемся опыта, – сказал чемпион Европы и бронзовый призер Олимпиады 2022 года Кондратюк .