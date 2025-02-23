Кондратюк о желании поставить программу: «Очень хотел бы, но чувствую, что не готов. Пока покатаемся и наберемся опыта»
Марк Кондратюк заявил, что хочет попробовать себя в роли постановщика программы.
В воскресенье 21-летний фигурист провел мастер‑класс в парке Северного речного вокзала в Москве.
– Как чувствуете себя в роли тренера?
– У меня не первый опыт проведения мастер‑классов. Но не так часто я выступал в роли тренера. Это приятно и интересно. У меня есть опыт, который я могу передать. Более комфортно я ощущаю себя сейчас в качестве спортсмена.
– Хотели бы выступить в роли постановщика программы?
– Вообще, очень хотел бы. Но чувствую, что пока не готов. Может, это заниженная самооценка. Пока покатаемся и наберемся опыта, – сказал чемпион Европы и бронзовый призер Олимпиады 2022 года Кондратюк.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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