Рудковская о четвертом месте сына на турнире в Вологде: «Никто из нас не доволен. Ни тренеры, ни он, ни я»

Рудковская рассказала, что ее сын недоволен выступлением на турнире в Вологде.

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр стал четвертым на соревнованиях «Вологодские узоры».

– Поздравляю с неплохим выступлением сына на соревнованиях в Вологде. Как оцените?

– Вы пошутили? Чем я должна быть довольна? С чем вы меня поздравляете? Во вторник был идеальный прокат короткой программы, после которой он шел вторым. Откатать произвольную программу и проиграть 1,5 балла третьему месту, упасть на тройном тулупе, который он с закрытыми глазами уже прыгает... Сделать самые сложные тройные прыжки: лутц и флип в каскадах, но не сделать тулуп...

Конечно, никто из нас не доволен. Ни тренеры, ни он, ни я. Сезон не закончен, у него впереди еще всероссийские старты. Пусть соревнуется и делает качественно свою работу, которую он может делать как надо, – сказала Рудковская .

Александр Плющенко занял четвертое место на всероссийских соревнованиях в Вологде, победил Лев Бобык