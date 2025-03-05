Рудковская о четвертом месте сына на турнире в Вологде: «Никто из нас не доволен. Ни тренеры, ни он, ни я»
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр стал четвертым на соревнованиях «Вологодские узоры».
– Поздравляю с неплохим выступлением сына на соревнованиях в Вологде. Как оцените?
– Вы пошутили? Чем я должна быть довольна? С чем вы меня поздравляете? Во вторник был идеальный прокат короткой программы, после которой он шел вторым. Откатать произвольную программу и проиграть 1,5 балла третьему месту, упасть на тройном тулупе, который он с закрытыми глазами уже прыгает... Сделать самые сложные тройные прыжки: лутц и флип в каскадах, но не сделать тулуп...
Конечно, никто из нас не доволен. Ни тренеры, ни он, ни я. Сезон не закончен, у него впереди еще всероссийские старты. Пусть соревнуется и делает качественно свою работу, которую он может делать как надо, – сказала Рудковская.
Александр Плющенко занял четвертое место на всероссийских соревнованиях в Вологде, победил Лев Бобык
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