Диана Дэвис о проблемах со слухом: «В какой-то момент поняла, что не надо это замалчивать – вдруг моя история поможет кому-то обрести уверенность»

Грузинская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, рассказала, почему решила больше не замалчивать проблемы со слухом.

– Почему ты сейчас решила об этом рассказать?

– Я довольно давно об этом думала. 

Меня очень вдохновил пример французского танцора Жоффре Бриссо, который тренируется с нами на одном катке в Монреале. Он недавно признался, что страдает дислексией (сложность с распознаванием текста и чтением – Спортс’’), и я вижу, сколько людей с таким диагнозом отреагировало на это с благодарностью.

Наверное, дело еще в том, что я стала увереннее и взрослее – мне больше не страшно признаться, что я чем-то отличаюсь. 

Меня раньше часто просили об интервью разные медицинские клиники – чтобы больше людей узнали про такой диагноз. Но я всегда отказывалась, мне не хотелось делать на этом акцент, не хотелось, чтобы это обсуждали. 

Мне и в личные сообщения в социальных сетях писали люди с такими же сложностями со слухом – а я не знала, что ответить. Одна девушка написала, что даже не представляла, что с этим диагнозом можно так успешно заниматься спортом. Поэтому в какой-то момент я поняла, что не надо это замалчивать. Я должна поделиться моей историей – вдруг она поможет кому-то обрести уверенность. 

– При этом 6 лет назад ты опубликовала другой пост, очень эмоциональный: мол, проблемы со слухом были, но ты вылечилась и теперь полностью здорова. Ты помнишь тот момент?

– Да. Я тогда адаптировалась к этому диагнозу, научилась с ним жить, поэтому не хотела признавать, что у меня есть проблемы. Я не хотела, чтобы ко мне относились по-особенному. У меня был непростой период, многое навалилось – хотелось от всех закрыться и чтобы меня оставили в покое.

Были ведь разные комментарии: кто-то поддерживал, а кто-то писал довольно злые вещи. «Заканчивай со спортом, куда тебе такой кататься». Видимо, это была моя попытка защититься. 

Конечно, многие знали, что у меня проблемы со слухом. Но мне, как любому подростку, не хотелось, чтобы меня обсуждали – тем более, зло. Поэтому решила сказать, что у меня все нормально, что я обычный человек. 

А сейчас поняла, что не хочу,  чтобы люди боялись. Раньше мне всегда было страшно – вдруг со мной кто-то заговорит, а я не пойму. В детстве было всякое: надо мной и смеялись, и дразнили. <...>

– Как ты слышишь музыку? Наверное, тебя часто спрашивают – как же ты катаешься?

– Нет, с музыкой правда нет никаких проблем – и ритм, и бит я слышу. Разве что если в композиции есть какой-то шуршащий спецэффект на бэкграунде, я могу его не расслышать. Ну и я не могу разобрать слова – то есть мы с Глебом не можем договариваться сделать что-то на льду «после этой фразы».

Если это что-то краткое и четкое, как Who’s bad? в программе под песни Майкла Джексона, то проблем нет, а так приходится искать другие варианты. 

– Какие?

– Я опираюсь на ритм и на наши ощущения. Мы с Глебом очень хорошо друг друга чувствуем, я запоминаю темп и следую ему. 

Еще очень важно, чтобы мне музыка нравилась, чтобы она сама играла в моей голове – мне так гораздо легче ловить ритм, – сказала Дэвис.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России
logoДиана Дэвис
logoГлеб Смолкин
танцы на льду
logoЗдоровье
музыка
logoЖоффре Бриссо
