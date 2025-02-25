Дмитрий Губерниев: «В свете последних событий прекрасно понимаем, что МОК — это организация, которая ориентируется на другие слои атмосферы»
Губерниев заявил, что МОК в решениях ориентируется «на другие слои атмосферы».
По информации шведского издания SVT, Международный олимпийский комитет (МОК) призвал зимние федерации, в частности по биатлону (IBU) и лыжному спорту (FIS), допустить россиян до квалификации на Игры-2026.
«Лед тронулся, мы этого ждали. И в свете последних событий прекрасно понимаем, что МОК — это организация, которая ориентируется, так сказать, на другие слои атмосферы.
Поэтому правда и справедливость восторжествуют. Очень надеюсь, что мы выступим на Олимпиаде в 2026 году.
События меняются очень быстро, буквально каждый час», — сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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