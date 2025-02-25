Губерниев заявил, что МОК в решениях ориентируется «на другие слои атмосферы».

По информации шведского издания SVT, Международный олимпийский комитет (МОК) призвал зимние федерации , в частности по биатлону (IBU) и лыжному спорту (FIS), допустить россиян до квалификации на Игры-2026.

«Лед тронулся, мы этого ждали. И в свете последних событий прекрасно понимаем, что МОК — это организация, которая ориентируется, так сказать, на другие слои атмосферы.

Поэтому правда и справедливость восторжествуют. Очень надеюсь, что мы выступим на Олимпиаде в 2026 году.

События меняются очень быстро, буквально каждый час», — сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.